“Anteprima Vini“ Un’edizione spumeggiante "Grande occasione per noi"

Una ventiduesima edizione saporita e spumeggiante quella di Anteprima Vini della Costa Toscana che, ieri e domenica, ha animato e insaporito le sale del Real Collegio. Un grande successo per la rassegna enogastronomica che ha portato nel nostro centro storico più di settanta produttori e più di seicento etichette in degustazione: "i numeri che gli scorsi anni registravamo in due giorni, quest’anno li abbiamo raggiunti solo nella prima giornata" commentano gli organizzatori. Tra le sale del Real Collegio i vini da poter assaporare sono molti e variegati, ognuno unico nel proprio genere. Ma ciò che rende ancora più memorabile il sapore del vino è la storia, il lavoro e la conoscenza che si celano dietro la sua produzione.

Ad Anteprima Vini erano presenti produttori provenienti dalla costa della regione Toscana, da quei territori che guardano il mar Tirreno. Abbiamo parlato con alcuni degli espositori per sapere che cosa significasse per loro partecipare ad un evento di questo genere e per conoscere un po’ della loro storia.

"La nostra azienda esiste dal 1369, abbiamo parecchia storia alle spalle ma il farsi conoscere non è mai abbastanza. Noi partecipiamo per offrire l’ottimo in quanto chi viene ad Anteprima Vini si aspetta di trovare un’eccellente qualità del prodotto – dice Vinicio Fruzzetti dell’Azienda Agricola Carmignani di Lucca –. La fiera permette ai diversi operatori del settore di incontrarsi e confrontarsi in un prezioso palcoscenico per le diverse aziende".

"L’evento è una bellissima occasione per presentare i nostri prodotti e per confrontarci con le altre etichette. Ognuno ha una propria visione del vino, spesso diversa in base al territorio di produzione, e qua abbiamo modo di confrontarci" aggiunge Alice Ravelli della Tenuta Prima Pietra di Pisa. Camminando tra gli stand e sorseggiando i diversi vini ci imbattiamo in realtà molto diverse tra di loro, a partire da quelle più antiche e tradizionali per arrivare a quelle più giovani.

"È la prima volta che partecipiamo, la nostra è una realtà giovane e l’evento è un ottimo biglietto da visita e un trampolino di lancio per i nostri prodotti: nuovi, freschi e biologici" commenta Elena Minci della Tenuta Campo al Signore di Livorno. Tra i numerosi vini in degustazione ce ne sono anche alcuni che hanno un sapore diverso, che sa di inclusione e di comunità. Uno di questi è quello della Società Agricola di Pieve Santo Stefano, a Lucca, una società che coinvolge nella produzione ragazzi con lo spettro autistico o con ritardo cognitivo.

"Coinvolgiamo i ragazzi in tutte le fasi di produzione del vino. Questo progetto si dà come obiettivo quello di costruire un piano di vita per questi ragazzi al termine delle scuole superiori – dice Francesca Bogazzi – I giovani pensano a tutto, a partire dalla produzione del vino per finire alla realizzazione delle etichette. Il nostro vino ha il sapore dell’inclusione, del benessere e dell’autonomia: tre valori che sono strettamente legati tra loro". Il grande successo di Anteprima Vini si delinea in quello di Lucca Gustosa, la tre giorni che – da sabato a ieri – ha allietato i nostri palati portando nel centro storico il buon gusto e le eccellenze del buon cibo toscano e non solo.

Giulia Alberigi