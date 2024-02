Anteprima Vini. Tra inclusione e sostenibilità

Saranno inclusione sociale e sostenibilità ambientale le parole d’ordine dell’edizione 2024 di Anteprima Vini della Costa Toscana, l’evento prodotto da Event Service Tuscany da un’idea dell’associazione Grandi Cru della Costa Toscana con la partecipazione della Camera di Commercio Toscana nord-ovest, il 17 e 18 marzo al Real Collegio.

"Parlare di sostenibilità oggi - spiega Alessandra Guidi, direttore di di Anteprima Vini e titolare di EST - è un imperativo irrinunciabile. Come azienda stiamo investendo per ridurre al massimo l’impatto ambientale dei nostri eventi. Rigorosa raccolta differenziata, QR code per cataloghi e comunicazioni, indicazioni con cartone e legno di recupero, niente plastica e allestimenti e attrezzature rigorosamente a noleggio, riutilizzabili, forniti da aziende del territorio, coinvolgendo anche il mondo delle cooperative sociali. Vogliamo valorizzare i produttori eroici che lavorano la terra in contesti molto complessi, tutelando antichi vitigni e svolgendo un’opera imprescindibile sulla tutela del paesaggio. Valorizziamo chi lavora sul piano dell’agricoltura sociale e dell’inclusione, unendo la terra, il prodotto e l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati".

Ecco i produttori che hanno scelto di puntare sull’agricoltura sociale. Simone Carrara e la sua azienda agricola Spinori, parte integrante del progetto InSuperAbili, che ha permesso a ragazzi e ragazze down di vivere l’esperienza agricola. E il progetto Scipione, guidato da Francesca Bogazzi nella società agricola Villa Sardini: un laboratorio di inclusione, autismo e turismo etico, un progetto di vita sostenibile a medio lungo termine per giovani nello spettro autistico.

Spazio anche alla produzione sostenibile, come Calafata, che con il progetto ConServe riutilizza le eccedenze della produzione agricola della Piana di Lucca o prodotti che per difetti estetici non commercializzabili come freschi, trasformandoli in prodotti di alta qualità. E la cooperativa Nanina e Daccapo, esempi di riuso solidale di oggetti e abiti usati e che hanno valorizzato l’attività con lo sviluppo di una falegnameria e una sartoria.