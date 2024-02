Anteprima Vini . Toscana torna il 17 e il 18 marzo

Conto alla rovescia per Anteprima Vini 2024. Il doppio appuntamento è per domenica 17 e lunedì 18 marzo al Real Collegio è di nuovo tempo di Anteprima Vini della Costa Toscana. Torna, per il 23esimo anno consecutivo, la rassegna che porta in scena le cantine di quella parte di Toscana che si affaccia sul mare, dalla provincia di Massa-Carrara a quella di Grosseto. E lo fa proponendo anche quest’anno la formula vincente sperimentata nell’edizione zero del 2023: nelle sale del Real Collegio, infatti, ci sarà anche Condi_Menti, l’evento nell’evento ideato da chef Cristiano Tomei insieme a Foodmetti - Artisti delle tavole e Lucca Comics & Games, un vero e proprio viaggio culinario, emotivo e antropologico, con grandi esperti della cultura gastronomica italiana. Ed è proprio l’arte dell’illustrazione promossa da Foodmetti che firma con Massimo Giacon la locandina di Anteprima, un’immagine giovane ed effervescente che richiama il rinnovato interesse dei wine lovers alla manifestazione. Una due-giorni, prodotta da Event Service Tuscany da un’idea dell’associazione Grandi Cru della Costa Toscana con il contributo Camera di Commercio Toscana nord-ovest.