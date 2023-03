Anteprima Vini e “Condi-menti“ tornano a marzo 2024

Dopo il successo dell’edizione appena conclusa, Anteprima Vini della Costa Toscana rivela le date per il 2024: l’appuntamento con le migliori etichette delle produzione vitivinicola affacciate sul mare sarà il 17 e 18 marzo del prossimo anno, sempre al Real Collegio. Confermata quindi la formula della domenica in abbinamento al lunedì, così da consentire agli operatori del settore di poter partecipare e potersi interfacciare direttamente con i produttori. Grande la soddisfazione per l’associazione Grandi Cru della Costa Toscana e per la direzione organizzativa, Event Service Tuscany.