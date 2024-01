Anteprima su Rai Tre per Racconti nella Rete e LuccAutori

Domani alle 7.30 su Rai Tre Toscana andrà in onda un servizio sul premio Racconti nella Rete 2024 e sul festival LuccAutori. Vedremo le immagini degli incontri della scorsa edizione del festival LuccAutori, registrate a Villa Bottini, e alcune interviste con i vincitori del premio letterario Racconti nella Rete. Intervistati da Demetrio Brandi intervengono Marco De Angelis, Giuliano Rossetti, Lido Contemori e Giuseppe Ciarallo, tra gli autori del libro “Chi ha rapito San Gennaro?”. Tra le novità della 23esima edizione di Racconti nella Rete, in corso nel sito raccontinellarete.it fino al 31 maggio, c’è il premio Happyin, riservato al miglior racconto di viaggio. “In questi anni sono stati moltissimi i racconti incentrati sul tema del viaggio - dice Demetrio Brandi, presidente del premio - e ci è sembrato giusto dare un riconoscimento a chi proporrà una nuova storia che abbia nel suo sviluppo il viaggiare”. Questo premio assegnato dal portale social Happyin si aggiunge al Premio Buduar per il migliore racconto umoristico e al Premio Fondazione Aidr per il miglior racconto selezionato tra quelli inviati a livello nazionale dagli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La premiazione dei vincitori e la presentazione dell’antologia edita da Castelvecchi si svolgerà a Lucca sabato 19 e domenica 20 ottobre nell’ambito del 30° Festival LuccAutori. Riprese e montaggio del servizio televisivo sono di Luca Martinelli.