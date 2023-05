Antenne, nuove regole Basta intallazioni vicino a parchi, scuole e case

E’ un tema ancora molto sensibile, ma al rovescio. Fino a 15 anni fa si cercava di dimostrare l’effetto nocivo sulla salute dei ripetitori per la telefonia mobile. Adesso si combatte il divario digitale o le connessioni lente o precarie. In attesa del 5G. Il Comune di Altopascio ha attuato il nuovo regolamento e relativo piano della telefonia mobile con l’obiettivo di andare a risolvere le criticità oggi esistenti, con intere porzioni di territorio quasi interamente scoperte da segnale. La società Iliad ha già installato l’antenna in via Sandro Pertini e ha in programma, nel brevissimo periodo di collocarla a Marginone, nel parcheggio adiacente l’area del campo sportivo; a Badia Pozzeveri al depuratore e in località Turchetto. Cellnex, invece, la società che si occupa di realizzare apparati per altri gestori telefonici, ha in programma di realizzarne una a Spianate, nella zona del camposanto.

A Marginone i lavori partiranno proprio in questa settimana, tanto che è stato istituito il divieto di sosta nei posti auto del parcheggio occupati dal cantiere. Tutte aree previste dal nuovo regolamento e piano della telefonia mobile dell’amministrazione D’Ambrosio. Con questo strumento, infatti, sono stati tolti i siti sensibili vicini a parchi, scuole, centri altamente abitati dall’elenco delle aree disponibili per l’installazione di nuove antenne, andando a privilegiare le zone dove già ne esistono, come nell’area industriale, vicino al depuratore o alle aree cimiteriali. Prima, col piano risalente al 2008, di fatto si consentiva l’installazione di antenne in tutte le aree pubbliche del territorio comunale, senza distinzione. I nuovi strumenti, inoltre, hanno consentito all’amministrazione comunale di stabilire nuovi criteri per cercare di ridurre o migliorare l’impatto visivo di queste antenne e, di fatto, proteggere Altopascio dal rischio di una proliferazione di antenne in ogni dove qualora le compagnie di telefonia si mettessero d’accordo direttamente con i privati.

La volontà del Comune, infatti, è stata quella di gestire e governare la richiesta di installazione di nuovi ripetitori facendo in modo che queste installazioni avvengano su aree pubbliche normate, controllate e pre-individuate. Una volontà che va ora avanti, grazie all’attuazione concreta di quel regolamento, coniugando tutto ciò con la necessità di rispondere alle esigenze delle imprese, che richiedono connessioni veloci e puntuali e possibilità di avere copertura di rete per rimanere competitive sui mercati.

Massimo Stefanini