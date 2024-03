Antenna telefonia a Montuolo. Scatta la diffida degli abitanti. Il cantiere per ora è sospeso

Non protestano così tanto per fare. Il problema degli abitanti di via dei Bozzi a Montuolo è che si stanno trovando a tu per tu (la prima casa è a 50 metri) con un enorme ripetitore della telefonia mobile. Al Comune chiedono informazioni tecniche specifiche sul tipo di impianto, la potenza, per poterlo far valutare a tecnici e ottenere risposte circa i potenziali rischi. E ancora le risposte non sono arrivate. Grazie alla collaborazione dell’avvocato Vincenzo Locane, hanno promosso una diffida che ha già avuto effetti concreti: il cantiere si è fermato. “Al momento non abbiamo riscontri formali che la scelta dell’area ritenuta ’ottimale’ a ospitare la nuova stazione radio base, non comporti dei rischi per la salute dei residenti. Per questo – dicono gli abitanti – abbiamo formalmente richiesto al Comune e all’Osservatorio Permanente sulla Telefonia mobile informazioni specifiche sulle caratteristiche tecniche dell’impianto e gli elaborati dello studio di compatibilità ambientale“. Gli abitanti sono preoccupati. Lo sgradito “vicino di casa“ sarebbe confinante con la scuola primaria oltre che con l’abitato e con il piccolo, ma frequentato, parco giochi“. Gli abitanti chiedono di traslocare l’antenna di qualche centinaio di metri.

“Le condizioni lo consentono visto che ci sono ampi campi verdi dove l’antenna potrebbe essere trasferita senza avvicinarsi alle case o attività. Le numerose aree rurali adiacenti (come, oltretutto, già prospettato in passato) o altre aree pubbliche, potrebbero essere utilizzate a tale scopo, garantendo così – dicono gli abitanti – il giusto bilanciamento degli interessi tra le Parti e consentire di salvaguardare la salute della numerosa popolazione coinvolta, bambini inclusi“. Il Comune si difende ricordando che ci sono stati tre incontri pubblici informativi a novembre scorso, in centro, a Ponte a Moriano e a Maggiano, proprio per illustrare il piano della telefonia mobile. E gli abitanti replicano: “Gli incontri non risultano in alcun modo documentati e, pertanto, risulta impossibile valutarne l’attinenza e la specificità“.

Il braccio di ferro va avanti, con gli abitanti che nei prossimi giorni si incontreranno con l’amministrazione comunale per cercare di ottenere le risposte cercate. E per tentare di allontanare quel “vicino di casa“ decisamente troppo ingombrante.

Laura Sartini