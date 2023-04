Antenna, i cittadini chiedono un Consiglio comunale aperto

"No antenna". C’è preoccupazione tra la cittadinanza di Diecimo per il progetto per l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile 5G che dovrebbe essere realizzata a giugno. Si tratta di un’antenna alta 34 metri che verrebbe posizionata vicino ad una Pieve Romanica millenaria e, soprattutto, a circa 100 metri da un parco giochi. L’appello dei cittadini è rivolto in particolare ai Padri dell’ordine religioso possessori del terreno che sono invitati a recedere dal contratto stipulato con la società installatrice. "La cittadinanza di Diecimo - si legge in una nota diffusa - è contraria all’installazione dell’antenna e richiede che la questione venga discussa in un consiglio comunale aperto". Il gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" appoggia la richiesta dei cittadini per un consiglio comunale aperto.

Marco Nicoli