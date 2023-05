Antenna della telefonia La conferenza dei servizi

Tiene banco il progetto per l’installazione in località Cappella di un’antenna per la telefonia delle società Inwit spa e Tim spa, che sta sollevando accese proteste in gran parte della popolazione. Nei giorni scorsi si è svolta la conferenza dei servizi indetta dal Comune di Bagni di Lucca dalla quale è emerso in generale un esito piuttosto negativo al progetto. In particolare, la Regione ha ritenuto carente la documentazione progettuale prodotta. Un parere nettamente negativo è stato espresso dall’Autorità di Bacino. Anche l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio non ha potuto esprimere un parere favorevole stante la richiesta di integrazioni documentali non sufficientemente prodotta. Ora le società avranno 10 giorni per presentare osservazioni. Trascorso detto termine, il Responsabile del Procedimento dovrà valutare l’eventuale documentazione prodotta ai fini dell’emissione del provvedimento conclusivo definitivo.

Marco Nicoli