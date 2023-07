Anpana si occupa del recupero di uccelli feriti

L’Anpana si occuperà d’ora in poi anche del recupero dei volatili adulti e feriti sul territorio. Nei prossimi giorni sarà firmata una nuova convenzione che andrà ad integrare quella già esistente, che incaricava l’associazione del recupero di uccellini appena nati, covate e piccoli selvatici abbandonati. Una integrazione fortemente voluta dall’assessore Cristina Consani: ”La competenza e la passione dei volontari di Anpana sarà di fondamentale supporto per colmare una lacuna che vedeva i volatili adulti e feriti non tutelati sul nostro territorio”, ha commentato Consani.

E ieri pomeriggio in piazza dei Cocomeri è avvenuto il primo recupero di un piccione adulto, ferito sul dorso. Chi trova volatili adulti e feriti può contattare direttamente il numero attivo h24: 366 2780347.