Anna Maria Fabriani, la pittrice nascosta, al Palazzo delle Esposizioni

Anna Maria Fabriani - Storia della pittrice nascosta, a cura di Sabina Ambrogi. Arriva a Lucca domenica la mostra dell’artista, centenaria, allieva di Carlo Socrate e interprete “nascosta” della tradizione pittorica del Novecento. L’esposizione, che raccoglie oltre 70 opere pittoriche, inaugura domenica 10 alle ore 17 al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (in piazza San Martino, 7) e sarà aperta al pubblico a ingresso libero, dal 10 novembre all’1 dicembre (dal martedì alla domenica, orario 15-19), grazie alla Fondazione Banca del Monte di Lucca e alla Fondazione Lucca Sviluppo, in collaborazione con il Comune.

Sarà un’occasione per compiere un viaggio nell’arte italiana a partire dagli anni ’40: nell’eleganza della ricchissima produzione dell’artista si coglie la formazione all’Accademia delle Belle Arti sotto la guida di Carlo Socrate, tra i massimi esponenti della Scuola Romana, ma si coglie soprattutto la visione di un periodo storico-sociale, quello della patriarcale Italia del Secondo dopoguerra, in cui Fabriani, come forse molte donne dell’epoca, ha coltivato tra le mura domestiche il proprio talento artistico quasi autocensurandosi, senza mai pensare di “essere all’altezza” di rivelarsi al mondo.

È, quindi, la prima volta che viene esposta una selezione del lavoro di Anna Maria Fabriani. Ed è una prima volta resa ancora più preziosa ed emozionante dalla sua età, 100 anni, compiuti alla fine dello scorso giugno.

“La retrospettiva evidenzia il culto del ‘lavoro dell’artista’ che è forse uno dei tratti più forti che saldano la sua opera al periodo della Scuola Romana, alla frequentazione dell’atelier di Villa Strohl-Fern e al maestro Socrate- così la nipote Giulia Ambrogi-.Un’attitudine nei confronti dell’arte che per Fabriani è stata ambizione di crescere all’interno di esercizi pittorici quotidiani, una ricerca continua“.