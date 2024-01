Addio a Anna Magaly, colonna del Taddeucci

Lucca, 7 gennaio 2024 – Non è così scontato, oggigiorno, identificare un’attività commerciale con una persona. Certo, le eccezioni non mancano. E’ il caso della pasticceria Taddeucci e della signora Anna Magaly, scomparsa ieri mattina all’età di 76 anni dopo una grave malattia. Magaly, sorella dell’altro contitolare, Giulio Taddeucci, era una delle colonne della pasticceria di piazza San Michele.

Era difficile entrare nello storico negozio e non vederla indaffarata dietro al bancone. Perché lei ha dato tutta se stessa all’attività di famiglia (Magaly e Giulio sono la quarta generazione). «Ha lavorato fino all’anno scorso - ricorda il nipote Marino che oggi, insieme ai figli di Magaly, Federico e Giacomo, gestisce il Taddeucci - . Altri, al suo posto forse avrebbero già lasciato. Ma lei no. Il negozio era la sua cura, le piaceva stare a contatto con la gente, poter scambiare due chiacchiere. Anche negli ultimi tempi in cui era allettata e non poteva venire, si informava. Mia zia era un tipo molto riservato, anche quando venivano i giornalisti lei si vergognava quasi, anche se poi era la prima a leggere gli articoli di giornale che riguardavano il negozio». Magaly, pur se già minata nel fisico dalla malattia, aveva perfino sconfitto il Covid contratto anni fa, quando ancora non circolavano i vaccini. Circa due mesi e mezzo fa era rimasta vedova in seguito alla morte all’età di 83 anni, del marito Nando Fanucchi. Magaly lascia il fratello Giulio, i figli Federico e Giacomo, i nipoti Marino e Sara. Confcommercio esprime il proprio cordoglio: il presidente e la direttrice Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini, a nome dell’intera struttura, «intendono inviare un abbraccio ideale alla famiglia che da generazioni porta avanti con successo uno dei negozi-simbolo di Lucca per garbo, qualità e il suo rinomatissimo dolce, noto in tutto il mondo. E un’attività che Confcommercio ha l’onore di annoverare da anni fra i propri associati: alla famiglia Taddeucci le più sentite condoglianze da parte dell’associazione di Palazzo Sani».

I funerali di Anna Magaly si svolgeranno domani alle 15.15 all’obitorio del Campo di Marte. Alla famiglia Taddeucci le più sentite condoglianze da parte de La Nazione.