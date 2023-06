Anna e Mariano festeggiano 88 anni, domani la grande festa al Country Club

Doppia festa per coniugi Anna e Mariano, fino alla pensione gestori dello storico negozio di alimentari a Sant’Angelo in Campo, e per tutta la loro famiglia. Domani al Country Cub festeggeranno insieme 88 anni di età. Il loro compleanno è infatti in giugno (il 4 lei e il 28 lui), ed è dunque l’occasione perfetta per un brindisi unico. Un bel pranzo, una torta coreografica e una valanga di auguri per la felice coppia giunta a questo importante traguardo. Saranno con loro i figli Marco e Fabrizio, la nuova Stefania e i cinque nipoti. Ad Anna e Mariano gli auguri della nostra redazione.