“Animando“ elevata al cubo In note le fasi di Picasso

Stasera alle 21 inizierà ufficialmente la terza parte della stagione 2023 dell’Associazione Animando, denominata “al cubo”. Come spiega il direttore artistico Stefano Teani, "nell’anno in cui si celebrano i 50 anni dalla scomparsa di Picasso, abbiamo voluto impostare la nostra programmazione annuale ricalcando i 3 periodi del celebre pittore. Col concerto del primo settembre inizia l’omaggio al periodo cubista, che significa vedere la stessa cosa da più prospettive contemporaneamente".

Il protagonista sarà Francesco Carmignani, col suo violino elettrico e loop station, capace di trasportare il pubblico in dimensioni lontane, manipolando il suono del violino sul momento e creando stratificazioni di linee musicali capaci di costituire un’orchestra intera. A rendere il tutto ancora più speciale sarà la location: la concessionaria Lucar Toyota. Quale migliore luogo per un concerto altamente tecnologico, se non il tempio delle auto ibride e dell’innovazione in campo automobilistico? Il tutto sarà accompagnato da videoproiezioni suggestive.

Appuntamento imperdibile, a ingresso libero. Per ulteriori informazioni www.animandolucca.it. In calendario per sabato 30 ore 18 il Gran Galà Lirico – Omaggio a Maria Callas – con Maria Novella Malfatti (soprano) e Stefano Teani (pianoforte) – Accademia di Montegral. Il concerto si terrà nel suggestivo Convento dell’Angelo.