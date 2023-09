Angelo Branduardi a Lucca: Confessioni di un malandrino

Ci sono ancora biglietti disponibili (ne sono andati già via oltre 300) per Angelo Branduardi che sarà sopite della rassegna Canone in verso, venerdì alle 21 nella chiesa di San Francesco. Presenterà la sua autobiografia, Confessioni di un malandrino.A moderare la serata, in cui il maestro ci regalerà senza dubbio anche qualche ‘assaggio’ del suo immenso repertorio, sarà il giornalista e musicologo Fabio Zuffanti, curatore del libro. Parteciperà il pianista Fabio Valdemarin. Ticket gratis su www.fondazionecarilucca.it.