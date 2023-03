Angelini: "I cittadini veri protagonisti"

Continua la polemica tra l’amministrazione comunale di Pieve Fosciana e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, che ha rivendicato il merito di avere sollevato il problema e del successivo avvio del progetto di risanamento e pulizia del lago di Pontecosi. Commenta il sindaco Francesco Angelini: "La destra vuol stravolgere e rinarrare la storia a suo tornaconto. I FdI, ora che sono iniziati i lavori nel lago di Pontecosi e alla diga, se ne assumono i meriti, soltanto perché dallo scorso marzo “avrebbero scoperto e sollevato il problema“. Non sto qui a narrare nuovamente la storia e la cronistoria che si perde negli ultimi venti anni. È stato un percorso lungo e faticoso di tessitura di rapporti con le diverse componenti della Conferenza dei Servizi che avrebbe poi dato l’ok al progetto di svaso. Innanzitutto dovevamo convincere Enel a mettere i soldi per i lavori. L’onorevole Raffaella Mariani si adoperò per farci incontrare alcuni responsabili nazionali con i quali raggiungemmo una buona intesa progettuale. Poi, tramite l’ex capo di Gabinetto Ledo Gori incontrammo molti funzionari e dirigenti di enti pubblici e privati che avrebbero valutato la bontà del progetto".

"Dieci anni or sono- continua il sindaco di Pieve Fosciana- , tutto era pronto. Improvvisamente, tutto fu fermato. In questi ultimi dieci anni abbiamo sempre perseguito soluzioni per lo svuotamento. Dopo un’infinita serie di incontri a tutti i livelli siamo nuovamente arrivati alla fase finale. Tra i protagonisti ci sono assolutamente a pieno titolo gli abitanti di Pontecosi, che abbiamo incontrato molte volte".

Dino Magistrelli