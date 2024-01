Addio ad Angela Paoli, lutto nel commercio

Lucca, 18 gennaio 2024 – Lutto nel mondo del commercio. E’ scomparsa ieri a soli 60 anni Angela Paoli, ex commerciante del centro storico, malata da tempo. Lascia il marito Luciano Gallo, giornalista e capo ufficio stampa della Provincia, e il figlio Filippo, 19 anni, studente dell’Università di Pisa (facoltà di Scienze Motorie) e atleta del Basketball Club Lucca.

Angela si è spenta all’hospice del Campo di Marte dove era ricoverata da circa due mesi per una forma tumorale molto aggressiva che purtroppo non le ha lasciato scampo. La cerimonia di saluto si terrà venerdì alle 14 nella nuova “Sala del commiato“ della Croce Verde in via Romana 907: parenti e amici potranno portare la propria testimonianza e stringersi in un ultimo ideale abbraccio.

La sua scomparsa ha commosso tutti quelli che la conoscevano e ne apprezzavano le grandi doti umane. Angela Paoli aveva gestito per molti anni con lo zio Raffaello Paoli (presidente dell’Unitalsi scomparso nel 2020) la storica Merceria Paoli all’angolo fra via Buia e via Santa Lucia, aperta a suo tempo dal nonno. Poi, dopo la chiusura, per undici anni aveva lavorato sempre nell’abbigliamento come commessa da “Rebecchi“, mentre da ultimo lavorava al Caffè Santa Zita in piazza San Frediano. Aveva superato anche una patologia tumorale affacciatasi nel 2008 e poi nel 2018, continuando a lavorare e a mostrare a tutti il suo sorriso, la sua inconfondibile ironia e la sua radiosa voglia di vivere.

"Con grande dispiacere – scrivono i colleghi giornalisti, e in particolare i colleghi degli Uffici Stampa, lucchesi – apprendiamo la notizia della morte di Angela Paoli, moglie del collega giornalista dell’ufficio stampa della Provincia di Lucca, Luciano Gallo. E’ difficile trovare le parole anche per chi con le parole ci lavora, perché prevale il senso di sconforto per una perdita prematura di una persona che vogliamo ricordare solare, allegra e forte, come lo è sempre stata e che ringraziamo per i sorrisi che ci ha donato quando abbiamo avuto la fortuna di camminare con lei anche solo un po’ del suo cammino terreno. Siamo vicini al collega e al figlio Filippo in questo triste momento e ci stringiamo a loro, sicuri che arriverà loro tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza".

All’amico e collega Luciano e ai familiari, le condoglianze della nostra redazione, con la certezza che nessuno potrà mai dimenticare Angela e il suo sorriso.

P.Pac.