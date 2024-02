Anfiteatro e rilancio culturale: "Un percorso già avviato. Disponibili a proseguire"

L’innominabile parola è “mangiatoia“. Un’etichetta da scrollarsi di dosso al più presto per la bellissima piazza Anfiteatro che merita un’occasione di riscatto culturale vero. E’ il senso della mozione promossa dal consigliere di centrosinistra Daniele Bianucci, presentata in consiglio martedì scorso e rinviata in attesa di approvazione alla commissione consiliare Cultura. “Un percorso già avviato“, è quanto oggi sottolineano gli assessori comunali Paola Granucci, Mia Pisano e Remo Santini.

“Accogliamo con favore la decisione del Consiglio comunale per la sensibilità dimostrata sul tema del rilancio culturale già in atto in piazza Anfiteatro – spiegano gli assessori - di rinviare all’attenzione della commissione consiliare Cultura la mozione in attesa di approvazione presentata dal consigliere di minoranza Bianucci. Ma ricordiamo che dal momento dell’insediamento l’amministrazione Pardini ha già intrapreso un percorso di rilancio culturale della piazza attraverso l’organizzazione nell’ultimo anno e mezzo di tutta una serie di eventi, quali le installazioni artistiche di Lucca Magico Natale (inverno ‘22/’23 e inverno ‘23/’24), quelle di Lucca in maschera (febbraio 2024, con gli Sciamani del maestro Michele Canova), il concerto di Cristina D’Avena (febbraio 2023) e lo spettacolo dei Panpers (febbraio 2024) - organizzati in collaborazione con Lucca Crea – e gli showcase di cultura culinaria inseriti nel marzo 2023 nel programma di Lucca Gustosa, evento ideato dal Comune di Lucca per valorizzare le eccellenze del territorio sull’onda del grande successo massmediale legato al settore cosiddetto “food”“. “Ci rendiamo pertanto disponibili a proseguire questo percorso – evidenziano Granucci, Pisano e Santini – partecipando attivamente ai lavori della commissione per arrivare ad una futura approvazione della mozione, arricchita con i contributi di tutte le forze politiche, coerentemente con l’azione amministrativa portata avanti finora dai nostri assessorati nell’interesse della città”.