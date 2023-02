"Andy & Norman" al "Rassicurati"

Questo pomeriggio alle 16.30 al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo quarto appuntamento della ventottesima edizione della rassegna “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Crl. La Compagnia "A UFO" sarà in scena con "Andy & Norman" di Neil Simon - per gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l. (Roma). Posto unico 8 euro, ridotto per bambini e ragazzi fino a 14 anni e per tesserati F.I.T.A. 6. Per info e prenotazioni, Rita, 320.6320032 o [email protected]