Andreuccetti ’ter’: "Basta vecchie regole"

Già da tempo si parla dell’eventuale terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni sotto i 15.000 abitanti, che dovrebbe essere approvato in tempi ragionevoli in vista delle elezioni amministrative. Un decreto atteso anche nel comune di Borgo a Mozzano, dove il sindaco uscente Patrizio Andreuccetti del PD, esaurito il secondo mandato, sta valutando la situazione. "Dovesse verificarsi la possibilità, – dichiara Andreuccetti - valuterò se mettermi ancora a disposizione del territorio. Lo farò con la mia squadra, che anche senza la mia candidatura sarebbe comunque prontissima alle amministrative, e con i tantissimi cittadini che ci sostengono. Leggo, su una mia eventuale ricandidatura, una serie di assurdità dai soliti noti. Che male ci sarebbe se un limite anacronistico come quello dei mandati consecutivi dei sindaci venisse tolto o rivisto?"

Il primo cittadino sostiene che "si tratta di un’anomalia quasi tutta italiana. Al contrario, possono essere eletti a vita i parlamentari, i consiglieri regionali, i premier, ma i sindaci no. Personalmente -conclude - è dall’estate che la gente mi ferma per strada, nei bar, alle feste, auspicando di poter rivotare me e la mia squadra: sento tanto affetto sincero, l’antitesi dell’acredine esternata dagli avversari .Nel frattempo, davanti a chi parla di dittatura, noi rispondiamo con la forza dei progetti e la concretezza dei lavori da realizzare. Non c’è tempo da perdere in chiacchere inutili: da qua a maggio le cose da fare sono ancora tante ed è nostro dovere portarle a compimento".

Marco Nicoli