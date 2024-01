Andreuccetti tentato dal “tris“: "Ora un confronto con la squadra"

La notizia del via libera del Governo al terzo mandato per i sindaci dei Comuni sotto i 15 mila abitanti apre anche a Borgo a Mozzano l’eventualità di una ricandidatura di Patrizio Andreuccetti del Partito Democratico. L’attuale primo cittadino si era già espresso possibilista la scorsa settimana circa una sua terza candidatura alle elezioni amministrative del prossimo giugno, affermando che, qualora si fosse verificata questa possibilità, l’avrebbe valutata attentamente per decidere se mettersi ancora a disposizione del territorio. Patrizio Andreuccetti, in questo momento, non vuole tuttavia sbilanciarsi nel lanciare la sua ricandidatura non prima, almeno, di essersi confrontato con la giunta e con la maggioranza che lo ha sorretto nei suoi due primi mandati di amministrazione.

"In caso di ufficialità del terzo mandato, che renderebbe possibile una mia ricandidatura - spiega - sento ancor più il dovere di confrontarmi con la mia squadra e con i moltissimi cittadini che ci hanno votato e che ci hanno sempre sostenuto in questi dieci anni. Insieme faremo una valutazione serena per giungere ad una decisione condivisa da prendere in tempi ragionevoli".

"Devo dire - prosegue Andreuccetti - che da tempo sento intorno a me l’affetto sincero di tante persone, che anche adesso mi incitano ad andare avanti proseguendo nella realizzazione dei tanti progetti da realizzare o in corso d’opera con i cantieri aperti. Questo, al momento e fino a maggio, è l’obiettivo che ci dobbiamo porre nella concretezza, il nostro dovere è portarlo a compimento, evitando perdite di tempo e. soprattutto, chiacchiere inutili. Questo è ciò che mi prefiggo di perseguire, con l’impegno di sempre, fino all’ultimo giorno del mio mandato".

Sul fronte opposto, per lo schieramento di centro destra resta sempre in essere la candidatura a sindaco di Cipriano Paolinelli, responsabile di zona della Lega, indicato insieme ai responsabili locali della Media Valle degli altri partner Forza Italia e Fratelli d’Italia. Le schermaglie sorte nel centro destra dopo la presa di posizione che sconfessava l’accordo su Paolinelli, esternata dal coordinatore provinciale del partito della Meloni, Riccardo Giannoni, sembrano essersi sopite.

Marco Nicoli