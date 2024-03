Andreuccetti cala il tris: "Un percorso che ha reso concreto un sogno"

"Ancora insieme, per proseguire un percorso che ha reso concreto un sogno. Con voglia, entusiasmo e umanità condivisa".

Con queste parole Patrizio Andreuccetti ha concluso la presentazione della sua candidatura, per il terzo mandato consecutivo, a sindaco del comune di Borgo a Mozzano, al termine dell’incontro pubblico svoltosi giovedì sera alla rinnovata Sala delle Feste. Un incontro caratterizzato da una foltissima presenza di pubblico, introdotto dalle note cantate da Marco Pierucci e da un breve video musicato sui 10 anni passati dell’amministrazione. Presenti anche il presidente della Provincia Luca Menesini e i consiglieri regionali PdValentina Mercanti e Mario Puppa.

La nuova lista, che deve essere formalizzata ufficialmente nei candidati, denominata, appunto, "Ancora Insieme", confermerà sostanzialmente la squadra uscente anche se comporterà un certo rinnovamenti con diversi giovani candidati per la prima volta. "Ancora Insieme’ – ha spiegato Andreuccetti - è un augurio, un auspicio, ma soprattutto un progetto, una visione. Ho scelto di candidarmi per il terzo mandato perché, in uno stato democratico, è giusto che i cittadini possano scegliere: sarà il territorio di Borgo a Mozzano a scegliere se riconfermarci la fiducia. Inoltre, veniamo da un secondo mandato ‘zoppo’, bloccato dalla pandemia e dagli inevitabili e inediti sforzi che abbiamo dovuto mettere in campo".

Andreuccetti ha ripercorso i momenti salienti dei suoi dieci anni a capo del comune, ponendo l’accento sulle realizzazioni nel settore scuola, con 8 milioni di investimenti spesi per la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle strutture scolastiche. E i 2,5 milioni di euro spesi per la cura del territorio con lavori su piazze, strade. Parcheggi e stretture nei paesi, così come i 2,3 milioni destinati alla viabilità. Le proposte programmatiche ricalcano e potenziano queste scelte con il potenziamento e la riqualificazione delle scuole di Valdottavo e Corsagna, la cura e la manutenzione del territorio. Un cenno particolare alla cultura e agli eventi e un’attenzione allo Sport con interventi di miglioramento nel settore. Ad accompagnare Andreuccetti in questa ri-partenza anche parte della squadra che correrà alle amministrative, ovvero Alessandro Profetti, Simona Girelli e Armando Fancelli e, come simbolo del rinnovamento, Greta Orsi.

Marco Nicoli