Andrej Longo ospite del Premio dei Lettori con il libro selezionato

Si terrà domani alle 18.30 a LuccaLibri Libreria Caffè Letterario (viale regina Margherita, 113) il l’incontro organizzato dalla Società dei lettori. Il libro “Mille giorni che non vieni”, edito da Sellerio, è selezionato per il prestigioso Premio dei Lettori. Ad affiancare Andrej Longo nella presentazione del libro sarà Maria Pia Frigerio. Nei suoi noir, Longo scrive spesso al presente e in prima persona e sono sempre molte le riflessioni che l’autore stimola nel lettore. Al talento dell’intrecciare storie fosche, di scolpire personaggi, di rappresentare ambienti e suscitare atmosfere, si unisce un desiderio di fraternità autentico. Un’esigenza che sembra nascere da un processo di identificazione con le persone di cui narra. Tanto che chi legge, grazie anche a un "parlato" naturale, che non cerca l’effetto, ha l’impressione di stare con il protagonista e di vivere sulla sua pelle ogni attimo della storia.