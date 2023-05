Andrea Visibelli, dal palco del teatro alla narrativa per ragazzi

Esordio nella letteratura per ragazzi del lucchese Andrea Visibelli, con una serie di libri per bambini editi da Il Castoro. Si tratta di: Capitan Bitorzolo e la Mela dei Mari, primo volume di una serie di narrativa illustrata a tema piratesco, illustrata da Davide Panizza. Per Andrea Visibelli questo rappresenta un esordio a livello nazionale come autore per ragazzi. Andrea Visibelli arriva dal mondo del teatro, è autore di testi teatrali e regista. È stato direttore artistico e regista della Compagnia dei Pezzenti di Lucca dal 2008 al 2017, nonché vicedirettore della Scuola di Teatro e Cinema Estro, dove ha insegnato insegna dal 2017 al 2022. Oggi è direttore dell’agenzia di formazione teatrale Estro Toscana, ed è attore e stand-up comedian, e si occupa di progettazione culturale e drammaturgia per TeatroE di Trento. Il secondo volume di Capitan Bitorzolo uscirà il 23 maggio.