Andrea Luca Mandoli laureato in Matematica con il massimo, 110 e lode

A conclusione del corso di laurea magistrale in Matematica presso l’Università di Pisa, Andrea Luca Mandoli si è appena laureato in Matematica con 110 e lode, discutendo la tesi di laurea magistrale dal titolo: "Betti and Riemann: two friends and two ways of doing Complex Analysis" con il relatore professor Alberto Cogliati e il controrelatore professor Pier Daniele Napolitani. Dunque un risultato centrato con il massimo dei voti per il giovane lucchese ora dottore in Matematica. Le congratulazioni anche da parte della nostra redazione.