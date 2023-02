Andrea Lanfri conquista il Guinness Record per il miglio più veloce

“Sul tetto del mondo”: domani alle 17.30 appuntamento con il campione paralimpico Andrea Lanfri per gli “Incontri con le Eccellenze” organizzati dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo. L’incontro, in collaborazione con la Direzione Scolastica Territoriale, si terrà nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni (piazza San Martino, 7 – Lucca) con l’atleta e alpinista che è da poco rientrato dalla scalata in solitaria dell’Aconcagua, la vetta più alta dell’America Latina.

Lanfri, che nei giorni scorsi ha incontrato studentesse e studenti della Versilia, ha raggiunto il 13 maggio 2022 la vetta dell’Everest, sostenuto da istituzioni ed aziende del territorio tra le quali Fondazione Banca del Monte di Lucca. Ed è proprio di quella salita sulla cima più alta di tutti i continenti che parleranno sia lui sia le fotografie di Ilaria Cariello, nella mostra “La lunga strada per il tetto del mondo” che inaugura al termine dell’incontro, con accesso da via del Molinetto. Inoltre l’atleta paralimpico ha appena ricevuto la certificazione ufficiale per il Guinness World Records del miglio più alto e più veloce corso al mondo. Un’altra “vetta“ conquistata.

“Sulle montagne nepalesi ho lasciato un pezzo del mio cuore – spiega Ilaria Cariello – paesaggi, persone, vecchi e nuovi amici che imparano a conoscersi nel quotidiano e nell’intimo. Non esiste privacy, comfort o pigrizia; esiste solo una smisurata felicità e la voglia di mettere un piede avanti l’altro per vedere cosa c’è un po’ più avanti, in cima a quella “collina di 5000 m” o dietro a quel sasso”.

La mostra è visitabile a ingresso libero dal martedì alla domenica con orario 15-19, fino a domenica 5 marzo 2023. Per informazioni: http:www.fondazionebmluccaeventi.it.