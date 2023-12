"Ancora una gara fotocopia di altre precedenti. Noi a fare gioco, ma sterili in attacco"

Niente brindisi allo stadio “Nelli“ di Montemurlo per il Castelnuovo nell’ultima partita di campionato del 2023, giocata in notturna mercoledì sera. Una gara disputata bene dai gialloblu dell’allenatore Massimiliano Pisciotta che nel primo tempo avevano colpito anche una traversa con Casci. Da parte dei pratesi una gara accorta, quasi di contenimento nonostante giocassero in casa, con soli due tiri nello specchio della porta garfagnina, uno parato da Labozzetta e l’altro quello del Querci, entrato cinque minuti prima, che ha indovinato un gran tiro da 30 metri, non lasciando scampo al portiere garfagnino. Di contro il Castelnuovo ha concluso diverse volte, ma il portiere avversario Biancalani è stato protagonista della serata, parando tutto quello che è arrivato nello specchio della sua porta. "Ancora una gara fotocopia di diverse precedenti - commenta il team manager Pierpaolo Pucci - con noi a fare gioco, ma sterili in attacco e gli avversari che alla fine si portano via i tre punti, magari con un solo tiro. Ora anche la nostra classifica si è impallidita".

Dino Magistrelli