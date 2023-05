Ancora una frana Nessuna tregua per il Passo del Vestito

Una nuova frana ha interessato la viabilità sulla Sp4 tra il Pian della Fioba e le varie gallerie di collegamento che si trovano dopo il Passo del Vestito, area interessata da un transito di pendolari provenienti dalla Garfagnana e utilizzabile anche da turisti. Il Passo del Vestito è, infatti, un valico montano delle Alpi Apuane che collega Massa con la Garfagnana e questa nuova frana, attivatasi mentre erano in corso i lavori per la sua riapertura al transito, getta nello sconforto chi era in attesa di una buona notizia che da tarda ad arrivare.

Dopo tante diatribe e polemiche, infatti, verso la metà di aprile era iniziato l’intervento di messa in sicurezza delle pareti rocciose lungo la strada Provinciale nel comune di Massa, con una previsione di riapertura al transito regolare entro la fine del mese . Sulla situazione critica è intervenuto anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, componente della Commissione Aree interne. "Il Passo del Vestito, che si trova sulla strada provinciale Massa-Arni, è stata chiusa nel 2019 per motivi di sicurezza, visto che la manutenzione non era stata fatta negli ultimi dieci anni - spiega Fantozzi -. Una strada con reti metalliche paramassi rotte o con parti deformate, una segnaletica fatiscente e una carreggiata in pessime condizioni. A fine 2022 sono stati stanziati dalla provincia di Massa 60 mila euro per la messa in sicurezza e la riapertura ma, nei giorni scorsi, durante i lavori si è verificato un crollo, sul versante massese, all’ingresso di una galleria sotto il passo".

"Senza dimenticare la diatriba, andata avanti per anni, tra la Provincia di Massa e quella di Lucca riguardo alla manutenzione della galleria del Passo - conclude - E pensare che stiamo parlando di un’importante via di comunicazione per i lavoratori pendolari e per il turismo montano. Soprattutto in vista dell’imminente stagione estiva".

Fio. Co.