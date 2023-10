Ancora pioggia record. Infiltrazioni alla rsa di Monte San Quirico . Evacuati 19 anziani

Quello di ieri è stato il nono giorno piovoso consecutivo sulla città di Lucca. Fino a ieri sera, alle ore 21, sono caduti altri 17,2 millimetri, a fronte dei 112,8 registrati mercoledì. Per ritrovare una serie così lunga in questi anni, mediamente siccitosi, si deve risalire al periodo dal 22 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 con 17 giorni consecutivi di pioggia. Quello di mercoledì è stato il giorno più piovoso del 2023, anzi il più piovoso dal 10 settembre 2017, ovvero da oltre 6 anni, entrando nella “classifica top 20” dei giorni più piovosi dei ultimi 90 anni.

Così tanta pioggia, per più giorni, ha avuto molti effetti negativi causando infiltrazioni, allagamenti, smottamenti, caduta di alberi. La zona cittadina è stata la più colpita, avendo registrato anche il primato della pioggia in Toscana mercoledì. L’Ozzeri, per esempio, ha superato la seconda soglia di riferimento sia a Pontetetto come a Ripafratta e anche il Contesora mercoledì ha superato la prima soglia di riferimento.

La pioggia di mercoledì ha danneggiato anche una porzione del tetto della residenza sanitaria assistenziale di Monte San Quirico con infiltrazioni di acqua in un’ala dell’edificio. Per questo motivo l’altra notte gli ospiti alloggiati nelle stanze interessate dalle infiltrazioni sono stati spostati, all’interno della struttura, in altri locali disponibili, poi ieri pomeriggio 19 ospiti sono stati portati nelle case di cura “Barbantini” e “Santa Zita”, nella Rsa “Il sole” e alla “Pia casa”.

Infiltrazioni di acqua sono segnalate in molte case e palazzi condominiali della zona urbana di Lucca, mentre i volontari della Protezione civile comunale l’altra notte fino alle 2 sono stati impegnati a preparare e distribuire oltre mille sacchetti di sabbia per evitare l’allagamento di case, garage o negozi in diverse strade della città e della periferia.

Negli ultimi nove giorni sul centro storico di Lucca sono caduti 332 millimetri ovvero oltre la metà dell’intero quantitativo di pioggia registrato dal primo gennaio al 30 settembre scorso che aveva registrato 644,4 millimetri in 273 giorni. Si è trattato di un netto recupero dopo la fase siccitosa dei mesi scorsi. Ormai superata la media storica dell’intero periodo da inizio gennaio a fine ottobre. Con i 333,4 millimetri di questo mese, sempre alle ore 21 di ieri, il totale annuo è arrivato a 977,2 millimetri a fronte del valore atteso di 907,6 millimetri al 31 ottobre prossimo.

Intanto ci stiamo avvicinando al primato dell’ottobre più piovoso in assoluto che a Lucca centro risale all’anno 1992 con 440,6 millimetri. In classifica seguono: il 1935 con 394 millimetri, il 1966 con 368, il 1964 con 364, il 1987 con 336 e questo 2023 con 333,4 millimetri.

Paolo Mandoli