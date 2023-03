Ancora pioggia e neve in Valle del Serchio

Ampiamente previsti e annunciati dall’allerta meteo in codice giallo emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per la giornata di ieri, i fenomeni di maltempo, temperature in picchiata, piogge intense, vento forte e innevamento sopra i 600 m di altitudine, si sono manifestati a macchia di leopardo in molte aree della Valle del Serchio. Cumuli a terra non troppo elevati, anche se in aggiunta alle nevicate dei giorni scorsi per i territori apuani e appenninici della Garfagnana e nelle frazioni montane del comune di Bagni di Lucca, con forti temporali che hanno interessato zone più estese della Valle.

Fenomeni limite che si sono concentrati soprattutto nella mattinata e nel primo pomeriggio, con un indebolimento in serata, per un miglioramento previsto per oggi e per il fine settimana in arrivo, con temperature minime date in netto aumento. L’ondata di maltempo ha causato anche alcune criticità specifiche, come il rinvio della semifinale di Coppa Toscana di Seconda categoria che si sarebbe dovuta giocare sul campo comunale di Borgo a Mozzano tra Corsagna e Laurenziana. Campo reso impraticabile dalle piogge persistenti e match annullato a data da stabilirsi.

Sempre a causa del maltempo, questa volta responsabile è stata la neve caduta copiosa nelle frazioni montane di Bagni di Lucca, è scattata la chiusura anticipata della scuola primaria e dell’infanzia di San Cassiano, oltre a quella che ha interessato i giovani studenti delle località di Casabasciana, Lugliano, Benabbio, Montefegatesi, Controneria e Monti di Villa. L’ordinanza relativa alla criticità è stata diramata dal sindaco Paolo Michelini per motivi di sicurezza negli spostamenti viari.

Fio. Co.