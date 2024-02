Ancora legionella al Palasport, ma non chiude

Una recidiva che non è fulmine a ciel sereno. La legionella è tornata al Palazzetto dello sport, in particolare nei bagni degli spogliatoi lato piscina (chiusa da tempo) e anche degli spogliatoi degli arbitri. Ieri oggi nuovo intervento choc per la sanificazione ma la struttura stavolta, al contrario di dicembre scorso, non viene interdetta. “Dai controlli di rito e di sicurezza, dopo l’episodio del dicembre scorso, è emersa di nuovo la presenza del batterio – specifica l’assessore allo sport, Fabio Barsanti –. Purtroppo è successo di nuovo nella parte sud, quella della piscina chiusa dove l’acqua stagnante non agevola certo l’estirpazione del batterio. Comunque l’attività agonistica non viene interrotta perchè nell’ala nord sono tranquillamente fruibili gli spogliatoi della pallacanestro, grandi a sufficienza per ospitare anche gli arbitri. Anche in questi due giorni in cui è in atto la disinfestazione le squadre si possono allenare regolarmente senza accedere agli spogliatoi della zona sud“. La legionella è particolarmente pericolosa dove si trovano impianti di areazione, in questo caso però la presenza del batterio si “ferma“ nell’acqua, quella della piscina chiusa, dove non c’è adeguato ricambio. Dunque stavolta non ci saranno ripercussioni sull’attività sportiva che fa riferimento al Palazzetto, che continua a restare regolarmente aperto.

L.S.