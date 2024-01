Ancora incidenti sulla Lodovica. Chiesto un intervento rapido: "Serve soluzione per i cittadini"

Dopo l’ennesimo fatto accaduto a Borgo a Mozzano sulla strada provinciale Lodovica nei pressi della Farmacia Sodini, dove un’altra persona anziana è stata investita sulle strisce pedonali, i due esponenti della Lega, Cipriano Paolinelli Segretario Territoriale e Ilaria Benigni Consigliere Provinciale, intervengono sulla questione della pericolosità di quell’attraversamento. "Seppur credendo - spiegano Paolinelli e Benigni - che un semaforo pedonale a chiamata potrebbe essere la miglior soluzione possibile a risolvere il problema, sappiamo però che esso potrebbe essere di intralcio al massiccio transito e traffico veicolare che esiste su questo punto di strada. Questo non vuol dire però - incalzano - che non debbano essere trovate altre accortezze o soluzioni che riguardino la sicurezza dei cittadini".

Per questo motivo Paolinelli e Benigni ritengono opportuno, che, chi di dovere, intervenga in maniera celere e appropriata per aumentare le condizioni di maggior sicurezza stradale con sistemi di segnaletica ad alta visibilità e luminosi, incrementandoli magari con delle strisce a rilievo sul manto stradale in prossimità dell’attraversamento, che permettano ai conducenti dei veicoli in transito una maggiore attenzione, visibilità e sensibilità al riguardo, oltre a consentire ai pedoni un attraversamento più sicuro.

"È assolutamente importante - afferma Cipriano Paolinelli - tutelare l’incolumità e garantire la sicurezza dei cittadini in quel punto, dove ci sono delle attività molto frequentate e molti attraversamenti pedonali nella giornata".

M.N.