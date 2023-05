Ancora furti nelle case Rubano 300 euro e scappano

Riprendono quota, purtroppo, i furti nel capannorese. L’ultimo si è verificato in via Piaggiori a Segromigno Monte. I soliti ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono riusciti a forzare una finestra e ad entrare. Una volta penetrati all’interno dell’abitazione, hanno messo a soqquadro diverse stanze. L’obiettivo, come al solito, il metallo più prezioso. Dopo aver perlustrato vari locali, i malviventi sono riusciti a trovare monili in oro per un valore di circa 300 euro. Poi si sono dileguati. Il furto si è verificato intorno all’ora di cena. Una volta rientrati, i proprietari, scoperta l’effrazione, hanno subito capito l’accaduto. Avvisati i carabinieri, una pattuglia si è recata sul posto per eseguire un primo sopralluogo. Avviate le indagini. E’ possibile che i ladri avessero un complice all’esterno in grado di avvisarli in caso di imprevisti. Saranno esaminate le immagini delle telecamere.

M.S.