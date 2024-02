Ancora furti nel comune di Barga. Non si ferma la paura tra i residenti. Bottino per migliaia di euro

Serata di nuovo movimentata a causa dei furti nel Comune di Barga. Dopo i colpi messi a segno durante le vacanze di Natale questa volta i ladri, giovedì sera, hanno preso di mira Fornaci di Barga con un tentativo di furto in via Galimberti ed un furto in via dell’Asilo. In via Galimberti i ladri hanno desistito dopo che è suonato l’allarme mentre hanno avuto via libera nell’altra casa, in quel momento vuota. Il bottino è stato purtroppo notevole. I ladri hanno trafugato circa 3 mila euro che erano stati nascosti dai proprietari. L’azione della banda, a quanto pare erano in tre, sempre con il solito modus operandi delle settimane scorse: ovvero hanno agito nelle ore di cena. Diverse giovedì sera le telefonate preoccupate giunte alle forze dell’ordine che si sono immediatamente attivate, con i carabinieri della stazione di Fornaci e del NOR di Castelnuovo, insieme alla polizia municipale del comune di Barga, per le ricerche dei ladri che sono stati visti, a quanto pare, da alcuni testimoni oculari.

Come detto pare che la banda in azione sia composta da tre individui. Un dato che conferma altri avvistamenti avvenuti nelle settimane scorse durante le serate concitate di Barga dove erano stati visti fuggire anche da uno degli abitanti di una casa svuotata di denaro e valori nel Piangrande di Barga. La speranza è che, con le nuove testimonianze, siano arrivati altri elementi per giungere ad individuare i colpevoli dei furti e anche della paura e della apprensione che hanno causato nel territorio del comune di Barga. Tra i più presi di mira in Valle del Serchio, ma non certo l’unico. Purtroppo un altro furto si è verificato giovedì sera anche nel comune di Gallicano, nella frazione di Ponte di Campia. I ladri hanno colpito l’abitazione di un’anziana che al momento non era in casa. Anche in questo caso il bottino è stato di alcune centinaia di euro in contanti che i malviventi hanno trovato. Le indagini delle forze dell’ordine proseguono serrate anche per questi nuovi casi.

Per quanto riguarda Fornaci di Barga, nel mese di dicembre da ricordare anche i due colpi che erano stati messi a segno al Bar Cencio ed al Bar Saisi del supermercato Conad. Nel primo erano stati rubati i soldi delle slot machine; nel secondo tabacchi e gratta e vinci.