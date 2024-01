Ancora furti in appartamento . Ennesimo raid nelle case di Barga

Nuova serata movimentata nel comune di Barga dove domenica sera ci sono stati nuovi contatti con i ladri di abitazione che stanno tenendo in agitazione una intera comunità, soprattutto quella che abita nella zona del Piangrande.

Una situazione difficile per tutti i residenti, che più volte hanno chiesto risposte all’amministrazione. Sono stati organizzati anche incontri e aumentati i controlli sul territorio, ma il fenomeno dei furti negli appartamenti non sembra voler abbandonare la zona di Barga. E se c’è stato qualche giorno di pausa, in cui i furti non sono tornati alla ribalta delle cronache, il fenomeno è tornato a fare capolino.

I ladri sono stati avvistati domenica sera attorno alle 19 e si sono dati immediatamente alla fuga. A vederli, insospettito da alcuni rumori sospetti lì nella zona dove abita non lontano da via XXV aprile, è stato addirittura il comandante della stazione CC di Barga, Marcello de Cosmi che, rendendosi conto di quello che stava succedendo, li ha inseguiti ed ha dato l’allarme. Sul posto erano già attive le pattuglie dei carabinieri e della Polizia Municipale e sul posto è arrivata anche la prima cittadina di Barga.

Anche la gente del posto si è mobilitata ed alcuni sono scesi in strada. Erano circa le 19,15 quando è scattato l’allarme, l’ora solita di quando i ladri sono entrati in azione anche nelle settimane scorse.

Le ricerche non hanno dato alcun frutto, ma la notizia positiva è che i ladri sono stati riprese da almeno una telecamera di un impianto privato nella zona tra Via Groppi e via Papa Giovanni XIII. Qualcuno li avrebbe visti anche quando erano in fuga e c’è chi parla di tre e chi di cinque persone. Fatto sta che le immagini delle telecamere sono state acquisite dai Carabinieri e la speranza è che servano a portare nuovi elementi alle indagini.

Intanto, sempre domenica sera, un tentativo di furto è stato compiuto anche in un’altra località già in passato presa di mira, Filecchio. Hanno tentato di entrare in una casa in località Bardani ma sono stati scoperti dalla donna che vi abita e sono fuggiti. Non solo il comune di Barga comunque preso di mira dai ladri di abitazione. Si parla di un vero e proprio raid di furti nella notte tra sabato e domenica anche tra Borgo a Mozzano e Ghivizzano.

Luca Galeotti