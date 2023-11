Ancora furti (e ancora proteste) nei cimiteri di Altopascio e Spianate

Una frequenza impressionante, praticamente quotidiana. Ancora raffica di furti ai cimiteri di Altopascio e a quello della frazione più popolosa, Spianate. E tutto ciò in un periodo in cui i camposanti sono sempre pieni di gente, vista la ricorrenza della commemorazione dei defunti.

Si tratta di colpi messi a segno con destrezza. Come quello che lamenta un cittadino al cimitero di Spianate: "Una composizione di cinque rose rosse con stelo e foglie in bronzo che mia moglie aveva deposto sulla tomba di suo padre e che era già stata trafugata e rimessa sulla tomba, ma non è durata nemmeno questa".

"Un’offesa ai morti, un gesto vile - aggiunge il cittadino - che colpisce profondamente perché gioca sull’emozione delle persone. Spesso si tratta di oggetti che magari piacevano a chi non c’è più e chi li ruba non prende soltanto la parte materiale, ma aumenta il dolore".

Altre proteste arrivano anche dal capoluogo dove si lamentano sparizioni di vasi, lumini, fiori, persino lampade votive. Ormai non è una novità, purtroppo. C’è chi addirittura invoca le cosiddette fototrappole, chi maggiori occhi elettronici. Le telecamere ci sono, ma certamente non possono essere messe ovunque.

La presenza di soggetti che girovagano tutto il giorno nell’area dedicata ai morti è stata segnalata, le forze dell’ordine stanno cercando di effettuare controlli di natura preventiva per scongiurare tali fenomeni in questi giorni, oggi e domani in primis, quando l’afflusso sarà ancora più massiccio ai cimiteri e quindi potrebbero essere possibili anche reati predatori, come scippi o furti sulle auto.

Massimo Stefanini