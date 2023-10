Ancora forti temporali. Più di 200 mm in un mese. Superata le media storica

Un’altra giornata di pioggia, accompagnata anche dalle raffiche di vento e in qualche momento dai fulmini. Un peggioramento che era stato annunciato lunedì, quando oltre alla criticità arancione indicata dal Centro funzionale regionale erano scattate le telefonate della Protezione civile comunale per mettere in guardia dai rischi del maltempo. In effetti le province di Lucca e Massa Carrara sono state quelle che hanno registrato i maggiori quantitativi di pioggia nelle 24 ore, almeno fino al primo pomeriggio di ieri, quando le linee temporalesche più attive si sono spostate progressivamente verso est e sud-est fino a interessare Arezzo, Siena e Grosseto.

Il primato con 194 millimetri di pioggia è stato registrato a Rocca Sigillina di Filattiera in provincia di Massa Carrara e rappresenta un valore stimato con tempi di ritorno di ben 11 anni. In provincia di Lucca ci sono stati gli oltre 100 millimetri di pioggia in 24 ore registrati nella valle del Serchio, in particolare a Fornovolasco (113,6 millimetri), Monte Romecchio (107), Ponte di Lucchio (103,4) e Casone di Profecchia (100,6 millimetri). Valori decisamente lontani dai 31,4 millimetri registrati nel centro storico di Lucca nelle stesse 24 ore. Il pluviometro cittadino ha comunque superato i 202 millimetri di pioggia dall’inizio del mese, a fronte di una media calcolata dal 1916 al 2022, di 150 millimetri, ovvero un terzo in più rispetto alla media storica. Grazie alla pioggia di questo mese il 2023 potrebbe agganciare la media annua nonostante i siccitosi quattro mesi di febbraio, aprile, luglio e settembre.

Intanto la pioggia sulla Garfagnana e la Valle del Serchio ha portato al sensibile aumento dell’altezza del fiume che, all’idrometro di Monte San Quirico, è salita di ben 80 centimetri, con la punta massima transitata alle ore 17,30 con una portata di ben 197,5 metri cubi al secondo a fronte degli appena 19,6 metri cubi registrati 12 ore prima, alle ore 6,45 di ieri. Praticamente un aumento della portata dieci volte superiore.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì, indicano ancora pioggia ma con cumulati generalmente non significativi (circa 10 millimetri) o significativi (fino a 20-30 millimetri) su Apuane e rilievi dell’Appennino settentrionale e vento forte di Libeccio sul litorale centro-settentrionale e sui crinali appenninici e relative zone sottovento, con raffiche fino a 50-70 chilometri l’ora.

