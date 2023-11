Ancora chiuso il Brennero. Disagi a Bagni di Lucca: "Tempistiche spaventano"

La preoccupazione per il ripetersi di interruzioni della circolazione sulla Statale del Brennero, (attualmente la strada è chiusa nel tratto fra Piaggione e Italvetro ad Anchiano) è molto sentita anche nel comune di Bagni di Lucca, che peraltro ha avuto nei giorni passati diverse situazioni di emergenza causa frane, smottamenti e caduta di piante, lungo le strade interne dei paesi di montagna. Il sindaco Paolo Michelini si fa interprete dei disagi dei cittadini d’accordo con la richiesta, avanzata dal collega di Borgo a Mozzano Andreuccetti, di convocazione da parte del Prefetto di un tavolo di confronto fra tutti gli enti interessati alla problematica, soprattutto con la partecipazione dell’Anas, primo attore da chiamare in causa. Michelini allarga anche il campo di azione: "Ritengo - afferma – che all’incontro dovrebbero essere invitati a partecipare anche i comuni di San Marcello-Piteglio e dell’Abetone. La questione che riguarda la Statale del Brennero investe, infatti, problemi di più vasti territori, sia in provincia di Lucca che di Pistoia e sono difficoltà di carattere generale che vanno affrontate e superate insieme".

Il primo cittadino ricorda nell’occasione l’Ordine del Giorno approvato dal consiglio comunale di Bagni di Lucca, circa due anni orsono proprio riguardo la viabilità lungo la Statale 12. "Nell’Ordine del Giorno - spiega Michelini - denunciavamo i disagi che la popolazione e le attività di Bagni di Lucca erano costrette ad affrontare, come nel caso degli accadimenti di questi giorni, per la chiusura della Statale, arteria unica ed indispensabile da cui dipende in gran parte l’economica del nostro territorio. L’ordine del Giorno, approvato all’unanimità - aggiunge il sindaco Michelini – ribadiva anche, con forza, la necessità di realizzare un attraversamento del Serchio tra Fornoli e la località Pian della Rocca. Ipotesi progettuale sul tappeto da anni".

"In questo momento – conclude Michelini – ci preoccupano i tempi di ripristino della circolazione sulla Statale, nell’ultimo tratto franato, che ancora non sono ben chiari. Chiediamo infine l’avvio del progetto, già finanziato con 5 milioni di euro, per quanto concerne la messa in sicurezza del lato fiume della Statale 12 da Chifenti ad Anchiano, prendendo in considerazione analogo progetto per il lato monte".

Marco Nicoli