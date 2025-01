Ancora aperti i termini per avere il bonus bebè

È ancora aperto il bando per ottenere il bonus natalità lanciato dal Comune: mille euro per le famiglie che avranno un bambino entro il 2025 o che lo adotteranno. Una carta dei servizi integrativi per la mamma e il bambino che darà diritto a ritirare un kit realizzato dalle Farmacie comunali e al contempo consentirà di frequentare una serie di incontri sulla genitorialità realizzati da Acf-Associazione consulenza per la famiglia. La misura sarà disponibile fino all’esaurimento del plafond da 500mila euro.