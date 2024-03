Ancora al primo posto. Galaxy Porcari al top

Finisce con una vittoria per 89 a 25 il Campionato Toscano di baskin 2024 dei Galaxy baskin Porcari contro la formazione debuttante di The Orange Baskin Mugello. Una gara avvincente, con i biancoblu che partono da subito forte, mettendo a segno 27 punti già nel primo quarto ed incrementano il divario andando al riposo con il punteggio di 40 a 11.

Nella ripresa si distingue una Chiara Martini in grande spolvero con i suoi 14 punti finali, la cui performance consente alla formazione porcarese di chiudere il terzo quarto sul 66 a 22. Ottima la partita, sia in attacco che in fase difensiva, di tutta la squadra. Da segnalare su tutti la prestazione del ruolo 3 Andrea Pierotello, autrice di 14 punti, così come il ritorno in campo per questa partita anche di una bandiera storica dei GLX, il ruolo 4 Claudio Rapè.

Un’affermazione davvero entusiasmante che fa sì che i Galaxy, con questa vittoria, riescano a mantenere ancora l’eccellente primo posto in campionato, ed osserveranno un turno di riposo nella prossima giornata dove i risultati saranno determinanti per definire la classifica finale. Insomma, una gran bella prestazione che contribuisce a galvanizzare l’entusiasmo della formazione, davvero promettente.

Ma vediamo adesso i tabellini.

Martini C.14, Belfiori 2, Bertocchini 10, Grazzini 4, Rapè R. 6, Martini Al. 4, Rapè C. 2, Pierotello 14, Bassoni 5, Fambrini 3, Incrocci 2, Bertini 12, Martini F. 2, Sarti 9. Coach Volpini-Querci.