Anche “Parents for Future"

Anche i “Parents for Future“ di Lucca (genitori per il futuro) invitano a partecipare allo sciopero per il clima di oggi, indetto dai giovani di Fridays for Future. "Tutti noi genitori e gli adulti che come noi sono preoccupati per il futuro dei propri figli siamo davanti ad un’epoca che ci costringe a fare una scelta: o rimanere su questa direzione andando, come ci dice la scienza, verso un baratro sicuro oppure avviarci verso una vera transizione ecologica che ci consenta di limitare i danni portando le emissioni di gas climalteranti a zero".

"Non possiamo e non vogliamo lasciare soli i giovani in questa battaglia – sottolineano – e stamani saremo al loro fianco per aprire un nuovo percorso che avvicini le diverse generazioni in questa lotta per salvare la nostra casa comune.

Questa nostra scesa in campo non è un mero supporto morale a chi vede il proprio futuro compromesso dal ‘bla bla bla’ della politica, ma l’inizio di un percorso di costruzione di vere proposte per trasformare la nostra città in una vera capitale verde. Per chi volesse unirsi a noi: ci ritroveremo alle 9 davanti al Punto Informazioni Turistiche di piazzale Verdi".