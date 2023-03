Anche oggi le aperture con visite guidate in occasione delle Giornate Fai Primavera

Questo fine settimana anche a Lucca è da non perdere l’appuntamento con lo straordinario patrimonio di storia, arte e natura del nostro Paese, grazie alle Giornate Fai di primavera. Il Fondo Ambiente Italiano apre infatti in tutta Italia ben 750 luoghi in circa 400 città alle visite gratuite e guidate di palazzi, chiese, giardini e altre strutture normalmente non aperte al pubblico. A Lucca saranno visitabili la chiesa di S. Caterina in via del Crocifisso, il Palazzo Lippi oggi sede del Conservatorio Luigi Boccherini in piazza del Suffragio (nella foto) e l’Antica Zecca di Lucca nella Casermetta S. Donato delle Mura in piazzale Verdi. Nella Piana saranno aperti il Teatrino di Vetriano, nella frazione del comune di Pescaglia e, a Bagni di Lucca, il Casinò Municipale a Ponte a Serraglio e il Bagno Termale Bernabò. Ingressi a partire dalle ore 10 di stamattina, dopo la già buona partecipazione di ieri, senza prenotazione, solitamente a gruppi di 25 persone alla volta, con la guida di volontari Fai o di studenti delle scuole superiori. In provincia di Lucca l’elenco si completa con il Borgo Antico e il Palazzo Mediceo di Seravezza.