Anche la zona sud avrà l’accoglienza turistica

Nasce a Vorno un nuovo Punto di Accoglienza Turistica. Sarà il riferimento per la parte sud del vastissimo territorio comunale capannorese. Come si evince dalla determinazione numero 409 del 14 aprile scorso, tra gli obiettivi, la rivitalizzazione del tessuto socio-economico di Vorno e delle colline, con l’obiettivo di potenziare le attività produttive e la crescita economica e sociale, incentivando un turismo sostenibile legato all’ubicazione della struttura vicino ai tracciati e ai percorsi per i Monti Pisani.

Attualmente il servizio di Informazione e Accoglienza Turistica è svolto nella sede comunale e, al fine di proporre un’adeguata offerta su tutto il territorio, si ritiene opportuna la presenza di un ufficio anche nella zona sud del comune. Che cosa prevede? L’organizzazione dei seguenti servizi minimi: ospitalità, ricettività e somministrazione; promozione del territorio, culturale e sociale; supporto alla fruizione e valorizzazione del territorio; garanzia dell’apertura della struttura ricettiva per almeno otto ore al giorno per almeno otto mesi l’anno. Il capitolato include tutte le attività da realizzare. Il contratto di concessione avrà una durata di nove anni.

Il valore della concessione (intanto è partito il bando per l’assegnazione), per il periodo di nove anni, risulta pari a circa un milione e mezzo, oneri fiscali esclusi. Un servizio necessario per un territorio che era definito il borgo rurale più esteso d’Italia. Il turismo, viste le bellezze paesaggistiche e naturalistiche legate ad esempio al trekking, rappresentano un motore ed un volano a livello economico.

Ma.Ste.