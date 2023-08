“Anche io sono la Protezione Civile“ Il campo scuola dell’impegno civico "Esperienze indimenticabili"

Una prima edizione dal grande successo di partecipazione e coinvolgimento per un ritorno particolarmente richiesto e voluto con determinazione dalla Confraternita di Misericordia di Gallicano, quello del Campo Scuola "Anch’io sono la Protezione Civile". Aperte le iscrizioni, dunque, per la sei giorni di totale immersione nei diversi ambiti del soccorso e dei variegati interventi di prevenzione e azione al servizio della popolazione in caso di emergenze. Rivolta a giovane leve di età compresa tra i 10 e i 13 anni, massimo venti, residenti e non nel comune di Gallicano dove, nell’area degli Impianti Sportivi, sarà predisposta la base dal 28 agosto al 2 settembre. Il Campo Scuola, coordinato dalla sezione di Gallicano della Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia, sotto la direzione del responsabile del settore Protezione Civile Moreno Frati, con il supporto del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, mancava a Gallicano dal 2019. Quattro anni di assenza, complicati proprio da emergenze sanitarie e da altri tipologie spesso correlate, che hanno rafforzato maggiormente la volontà di focalizzare l’attenzione dei giovanissimi sull’impegno civico e sull’importanza della conoscenza e della preparazione per poter agire in questo senso. Al centro della sei giorni di Campo Scuola, ci sarà il volontariato e il suo fondamentale ruolo nella società. Tema prescelto e da sviluppare durante la permanenza al Campo sarà la raccolta differenziata dei rifiuti; regole e comportamenti da adottare. "In questi 6 giorni i bambini e le bambine faranno esperienze indimenticabili - spiega Moreno Frati - . Si divideranno tra bagni in piscina, organizzazione di giochi di gruppo, escursioni nel Parco Avventura, serata di cinema, altre conviviali dove al centro ci sarà la musica dal vivo, da vivere al falò in notturna, oltre a imparare alcune nozioni base necessarie in caso di emergenza e a fare esperienza ascoltando e interagendo con professionisti del settore. Immersione totale, senza distrazioni esterne; i ragazzi dormiranno nelle tende in totale sicurezza e senza telefoni cellulari".

Per prenotare o richiedere informazioni sul Campo Scuola "Anch’io sono la Protezione Civile" il numero da contattare è il seguente: 329 097 9268 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:00 alle 18:00.

Fiorella Corti