Anche in provincia i dati 2021 online per richiedere l’Isee e bonus

I cittadini della lucchesia possono richiedere anche on-line, in modo semplice e veloce, i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2021. I dati sono necessari per l’elaborazione dell’attestazione Isee che consente di accedere alle agevolazioni come il bonus asilo nido, bonus per i libri scolastici, riduzione per la tariffa della mensa scolastica, riduzione per tasse universitarie.