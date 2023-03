Anche Brunini vuole il rinvio "Almeno al 1 luglio o settembre"

Sul tema interviene anche il governatore della Misericordia di Borgo a Mozzano e consigliere di presidenza della Confederazione nazionale Misericordie, Gabriele Brunini. "Penso che la modifica del sistema emergenza-urgenza non possa prescindere dal miglioramento del funzionamento della gestione del Pronto Soccorso e della medicina territoriale - spiega con chiarezza il proprio pensiero il Governatore - . Adesso che, finalmente, le Istituzioni e la politica si stanno muovendo in merito alle criticità dell’ambito bisogna togliere di mezzo la fretta. La prevista data del prossimo 12 aprile, indicata per l’entrata in vigore del nuovo “sistema ambulanze“, va rinviata almeno al 1 luglio 2023 o al 1 settembre. La fretta in questi casi dalla grande rilevanza non aiuta".

Fio. Co.