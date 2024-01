“Anatomia di una caduta“. E’ la "prima" di Ezechiele

Prende il via stasera alle 21, al cinema Astra, il nuovo programma del Cineforum Ezechiele 25,17 con la proiezione in versione originale con sottotitoli del film francese “Anatomia di una caduta“ di Justine Triet. Film che ha fatto finora incetta di premi: Palma d’Oro a Cannes, Miglior Film europeo agli European Award e Miglior film staniero e miglior sceneggiatura ai recenti Golden Globes. E’ allo stesso tempo un film giallo, intimista e processuale. Un’opera di alto livello sull’ambiguità del reale, intrisa però di uno sguardo e di un vero sentire umano. Essendo la prima proiezione dell’anno, per chi non l’avesse già fatto, è necessario rinnovare l’adesione al Cineforum con la sottoscrizione della tessera 2024, dedicata a Marcello Mastroianni. E’ possibile farlo direttamente al cinema prima delle proiezioni oppure con richiesta online nell’apposita sezione del sito www.cineforumezechiele.com Di seguito il programma completo delle proiezioni di gennaio e febbraio. Dopo la prima visione di stasera, “Anatomia di una caduta“, l’appuntamento successivo è quello di martedì 23 gennaio alle 18 con la prima visione de “Il faraone, il selvaggio e la principessa“, di Michel Ocelot – Francia, 2022 – 83 minuti. Sempre martedì 23 ma alle 21 per la serie il cinema ritrovato “The Dreamers“ di Bernardo Bertolucci – Francia/Italia, 2003 – 115 minuti, lingua originale con sottotitoli. Martedì 30 gennaio alle 21, sempre in prima visione, il film “Adagio“ di Stefano Sollima - Italia, 2023 - 120 minuti. Martedì 6 febbraio alle 21 “Palazzina Laf“ di Michele Riondino – Italia, 2023 – durata 99 minuti. Martedì 13 febbraio alle 21 nella rassegna del cinema ritrovato, il capolavoro “La signora della porta accanto“ di François Truffaut – Francia, 1981 – 106 minuti, in lingua originale con sottotitoli.

Il programma del Cineforum Ezechiele 25.17 proseguirà martedì 20 febbraio alle 21 con la proiezione sempre all’Astra de “Il maestro Giardiniere“, di Paul Schrader – Usa, 2022 – 111 minuti, in lingua originale con sottotitoli. Martedì 27 febbraio alle 21 tutti pronti per il “Viaggio a Tokio“ di Yasujirō Ozu – Giappone, 1953 – 136 minuti, lingua originale con sottotitoli. Quindi si accede con tessera 2024 sottoscrivibile anche direttamente al cinema prima delle proiezioni o altrimenti sul sito.