Anas continua con gli interventi. Stabilità e ripristino del versante

Tecnici e squadre Anas sono al lavoro ininterrottamente da giorni per riaprire al traffico nel più breve tempo possibile i tratti stradali colpiti dal maltempo. Per ripristinare la circolazione sono necessari interventi di consolidamento dei versanti interessati da frane e smottamenti, per i quali sono state incaricate imprese specializzate con procedura di somma urgenza. I tempi necessari potranno essere indicati nei prossimi giorni, con l’avanzamento delle operazioni e l’evoluzione delle condizioni meteo. La strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” è chiusa da venerdì al chilometro 38,500 tra Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, a causa di una frana. Gli interventi di ripristino della stabilità del versante sono in corso. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.