Analisi del rapporto tra sanità pubblica e privata

L’inaugurazione del nuovo anno accademico di Imt, ha visto la piacevole esibizione di alcuni momenti musicali a cura dell’ensemble di trombe del Conservatorio Luigi Boccherini. Uno di questi ha annunciato la ‘lectio magistralis‘ da Elena Bottinelli, Healt of digital transition and transformation del Gruppo San Donato, su “Il rapporto tra sanità pubblica e privata. Le sfide sociali e digitali”.

Una disamina attenta delle problematiche che affliggono il mondo della sanità, partendo dalla spesa pubblica all’andamento demografico, dalla carenza di personale medico e sanitario.

Dove, afferma Bottinelli, "sulla sostenibilità della spesa sanitaria a carico delle famiglie si gioca la tenuta sociale del nostro Paese".

"In attesa di decisioni politiche che possano incrementare il finanziamento pubblico – sottolinea Bottinelli – e riforme che possano ridurre le liste di attesa e favorire l’accesso a strutture territoriali, la digitalizzazione pianificata nel Pnrr deve essere vista come uno dei mezzi di attuazione della riforma territoriale e come strumento per integrare prestazioni effettuate nei vari setting pubblici e privati". L’ottica del ragionamento, naturalmente ben più ampio, porta ad affermare che "le strutture private accreditate si sono dichiarate propositive nel promuovere la collaborazione pubblicoprivato per la sostenibilità del Ssn".

Mau.Guc.