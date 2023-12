Anaclerio, doppia medaglia

A Pescara, ai Campionati Europei Master, dopo il bronzo conquistato individualmente sui 10 mila metri, altro ottimo piazzamento per Dario Anaclerio, classe 1980, che corre per i colori biancoverdi del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, questa volta sulla prova di corsa campestre dove, grazie al decimo posto assoluto, ha contribuito al terzo posto a squadre per la rappresentativa azzurra M40. In evidenza i ragazzi del presidente Graziano Poli in diverse gare a livello nazionale.

Ad Azzano, in Comune di Seravezza, in alta Versilia, alla "Strazzano", vittoria assoluta per Ioana Lucaci, secondo posto assoluto per Mirco Pierotti e Andreea Lucaci, terzo posto assoluto per Nicola Vanni. Poi primo posto nelle rispettive categorie per Andrea Marsili, Francesco Frediani e Cristina De Rocco; terzo posto di categoria per Enrico Manfredini, Luca Biagi, Alice Coltelli, Fabrizio Santi e Maricica Lucaci. A Quarrata (Pistoia), alla "Passeggiata panoramica", buone prove per Leonardo Trentanovi, Lorena Meroni e Simone Cimboli; a Firenze, alla "Rignano Run", in evidenza Manuel Tilocca; a Piombino (Livorno).

Dino Magistrelli